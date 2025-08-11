Dans un nouveau morceau, Chet Faker chante l’amour perdu

Chet Faker revient avec le morceau « Far Side of the Moon » sorti le 17 juillet 2025. Dans cette nouvelle mélodie, le musicien australien nous embarque avec lui dans la déchirure de l’amour perdu, avec douceur et poésie.

Chet Faker, l’une des figures de proue les plus célèbres de la scène musicale australienne, revient avec la magnifique déchirure de « Far Side of the Moon », premier aperçu de sa nouvelle musique depuis Something Like This, le single de 2023. portrait brillamment vivant et émouvant de l’amour perdu

Pendant trois minutes majestueuses, Nick Murphy – l’auteur-compositeur, musicien et producteur connu sous le nom de Chet Faker, lauréat d’un ARIA – envoûte, transformant ses observations sur la désorientation et le désir d’un amour voué à l’échec en récits et poèmes percutants, à la fois d’une honnêteté saisissante et d’une beauté brutale.

Avec « Far Side of the Moon », Murphy prend enfin la couronne de poète officiel de la génération hébétée et confuse, dressant un portrait brillamment vivant et émouvant de l’amour perdu, ainsi que des lignes floues entre la dévotion et le désespoir. Selon ses propres termes, « il s’agit de s’étirer à l’extrême pour quelqu’un qu’on aime, au point que ce n’est pas du tout sain pour la relation ».

Chet Faker © Capture Charle

Depuis 2011, année où il est devenu viral avant même que le mot n’existe, Murphy s’est frayé un chemin extraordinaire vers le succès. Avec son premier EP en tant que Chet Faker, Thinking in Textures, il a remporté les prix Breakthrough Artist of the Year et Best Independent Single/EP aux Australian Independent Records Awards, consolidant ainsi sa réputation d’artiste à l’ascension fulgurante. Les années suivantes l’ont propulsé dans la stratosphère pop : sa reprise de No Diggity de Blackstreet a figuré dans une publicité du Super Bowl, et son premier album de 2014, Built on Glass, s’est hissé à la première place, engendrant les tubes Gold et Talk Is Cheap (ce dernier s’étant hissé en tête du Hottest 100 de Triple J) et lui permettant de remporter cinq ARIA Awards.

Avec plus d’un milliard de streams et une carrière définie par une créativité sans cesse renouvelée, Murphy est allé là où d’autres sont allés, en collaborant avec des artistes comme Flume et Marcus Marr, et en publiant plusieurs albums acclamés sous son propre nom. En 2021, il a bouclé la boucle avec l’album Hotel Surrender de Chet Faker, sur lequel figure le tube « Low ». Dans une histoire de réinvention constante, « Far Side of the Moon » est la preuve éclatante que cette évolution est loin d’être terminée.

Chet Faker sera en concert au Bataclan, à Paris, le 22 octobre 2025.