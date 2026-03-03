L’album Corvidés réhabilite les oiseaux noirs afin de retrouver le goût du vivant

On les croit funèbres, voleurs, annonciateurs d’ennuis. On les accuse de crier plutôt que de chanter, d’aimer la charogne, de rôder aux lisières de nos jardins comme aux abords de nos peurs anciennes. Et pourtant, les corvidés — corbeaux, corneilles, pies, choucas, geais — comptent parmi les plus fascinants voisins de notre quotidien. Avec Corvidés, Timothée Cantard (texte) et Louise Gouet (illustrations) signent un album documentaire qui a l’élégance d’un récit, la précision d’un guide, et la douceur d’une initiation. Une main tendue vers ces oiseaux « mal aimés » afin d’apprendre à les regarder autrement.

La force de Corvidés tient à son geste très simple qui est de défaire la mauvaise réputation sans jamais moraliser. L’album remonte aux histoires inventées depuis le Moyen Âge, aux associations hâtives entre plumage sombre et présages, aux cris rauques interprétés comme des menaces. Puis il retourne le miroir. Si certains corvidés consomment des carcasses, c’est aussi qu’ils participent au grand ménage du monde, limitant la propagation des maladies ; si leurs rassemblements sont bruyants, c’est qu’ils sont sociaux, solidaires, protecteurs. Peu à peu, l’ombre recule : la superstition cède la place à l’observation, et l’oiseau noir redevient un vivant parmi les vivants.

Ce que raconte Cantard, c’est une intelligence qui n’a rien d’abstrait, une ingéniosité concrète, visible, presque tactile. Outils improvisés, stratégies pour casser des noix, coopération entre individus, mémoire des cachettes, capacité à reconnaître des visages humains et à ajuster leur comportement. L’album aligne des faits étonnants, mais il les fait respirer. On y comprend que l’intelligence des corvidés n’est pas un « truc » spectaculaire ajouté à leur légende. Elle naît d’une longue enfance, d’un apprentissage patient, d’une vie sociale intense. Bref, d’une manière d’habiter le monde avec attention.

Les images de Louise Gouet ouvrent un espace. Gouaches, crayons, textures organiques, chaque double page a quelque chose de la promenade, du carnet naturaliste et du tableau tendre. Les corvidés apparaissent dans les champs, en ville, en forêt, en montagne, au bord des falaises. Autant de scènes qui rappellent une évidence souvent oubliée — ces oiseaux vivent avec nous. Un clocher devient promesse de nid pour le choucas ; un parc urbain, terrain de glane pour une corneille ; une forêt de chênes, banquet de glands pour le geai ; une paroi rocheuse, refuge secret pour le grand corbeau. À travers cette géographie sensible, l’album fait regarder sans posséder.

La seconde qualité de Corvidés tient dans sa capacité à tenir ensemble la science et le plaisir. Les dernières pages se lisent comme un petit guide pour ne plus confondre corneille noire et corbeau freux, pour repérer le choucas des tours, reconnaître la pie bavarde, distinguer crave à bec rouge et chocard à bec jaune, identifier geai des chênes et cassenoix moucheté. Mais même là, l’album ne se durcit pas, car le savoir reste une invitation, un tremplin vers la sortie, les jumelles, la patience, l’écoute.

Dans un contexte où certains corvidés sont encore classés « nuisibles » et détruits massivement, l’album glisse une question, discrète mais décisive : ne serait-il pas plus simple d’apprendre à vivre ensemble ? On referme Corvidés avec la sensation d’avoir gagné une nuance. Une nuance dans l’œil, dans la pensée, dans la façon d’accorder du crédit au vivant, même quand il n’a pas l’air « joli » au premier regard. À partir de 6 ans, certes, mais pour tous ceux qui ont envie de désapprendre les réflexes et de retrouver la curiosité.

