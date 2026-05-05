0-3 ans – S’informer sur les modes d’accueil, Athénée Père Joseph Wresinski, Bordeaux
0-3 ans – S’informer sur les modes d’accueil, Athénée Père Joseph Wresinski, Bordeaux jeudi 7 mai 2026.
0-3 ans – S’informer sur les modes d’accueil 7 mai et 11 juin Athénée Père Joseph Wresinski Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T17:30:00+02:00 – 2026-05-07T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T17:30:00+02:00 – 2026-06-11T19:00:00+02:00
Besoin de confier votre enfant pour travailler, trouver un emploi, pratiquer une activité de loisirs ou tout simplement souffler un peu ?
La Ville de Bordeaux organise des réunions animées par une équipe de professionnels de la petite enfance pour présenter les différents modes d’accueil et répondre à vos questions.
En présentiel à l’Athénée Père Joseph Wresinski 10 place Saint Christoly Bordeaux :
- Jeudi 7 mai de 17h30-19h
- Jeudi 11 juin de 17h30-19h
Pour plus d’informations sur l’évènement, contacter le service Modes d’accueil petite enfance (Mape) de la Ville de Bordeaux au 05 56 42 24 43.
Athénée Père Joseph Wresinski 10 place Saint Christoly Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Venez vous informer sur les modes d’accueil à Bordeaux lors d’une rencontre. petite enfance crèche
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