1, 2, 3… Baroque! Notes gourmandes Rouen

1, 2, 3… Baroque! Notes gourmandes

7 Rue du Docteur Robert Rambert Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 17:00:00

fin : 2026-05-13 17:45:00

Date(s) :

2026-05-13

Deux rendez-vous à partager avec les musiciens autour d’une boisson offerte

À partir de 5 ans

Durée 45 min

Les violons virevoltent, la voix s’envole, les rythmes dansent… bienvenue dans le monde flamboyant du baroque où la musique respire la vie et l’énergie. Révélation lyrique des Victoires de la Musique Classique 2024, Lauranne Oliva prête son timbre éclatant et son agilité à deux airs de Haendel où la voix devient un instrument capable des plus spectaculaires prouesses. La même fougue habite les concertos de Facco et Vivaldi une musique lumineuse et virtuose où chaque instrument rivalise pour faire briller ses couleurs. .

7 Rue du Docteur Robert Rambert Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@operaderouen.fr

