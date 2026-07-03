1 KM DE DANSE Sète
samedi 22 mai 2027 · Sète
Informations pratiques
Sète
1 KM DE DANSE
Avenue Victor Hugo Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-22
fin : 2027-05-22
Date(s) :
2027-05-22
Dans le cadre du temps fort Alors, on danse ! Le Théâtre Molière vous invite à découvrir plusieurs spectacles gratuits, proposés dans l’espace public.
Dans le cadre du temps fort Alors, on danse ! Le Théâtre Molière vous invite à découvrir plusieurs spectacles gratuits, proposés dans l’espace public.
Le succès ne se dément pour la quatrième édition du 1 km de danse, journée festive qui rassemble les habitants du territoire autour de la danse dans tous ses états, mêlant joyeusement danseurs professionnels et amateurs. Venez et laissez-vous danser !
En savoir plus www.tmsete.com .
Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@tmsete.com
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English :
As part of the “Alors, on danse!” festival, the Théâtre Molière invites you to discover several free performances taking place in public spaces.
L’événement 1 KM DE DANSE Sète a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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