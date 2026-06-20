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CONCERT THE SWING OF GOSPEL SINGERS Sète

mardi 11 août 2026 · Sète

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Adresse
7 corniche de Neubourg
Ville
34200 Sète
Département
Hérault
Tarif
17 17 17

Sète

CONCERT THE SWING OF GOSPEL SINGERS

7 corniche de Neubourg Sète Hérault

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

The Swing Gospel Singers est un groupe unique composé de six chefs de chœurs gospel en France.
The Swing Gospel Singers est un groupe unique composé de six chefs de chœurs gospel en France.

Leur passion commune pour la musique gospel les réunit sur scène, où ils témoignent de leur amour pour ce style musical et diffusent la joie de vivre. En interprétant des morceaux classiques du gospel ainsi que des négro spirituals, le groupe offre un véritable hymne à la célébration et à l’émotion.   .

7 corniche de Neubourg Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 52 92 23 10  gospeluniv@yahoo.fr

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English : CONCERT THE SWING OF GOSPEL SINGERS

The Swing Gospel Singers is a unique group composed of six gospel choir directors in France.

L’événement CONCERT THE SWING OF GOSPEL SINGERS Sète a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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