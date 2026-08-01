Informations pratiques

Sète

LES NUITS DES ÉTOILES

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

L’Association Sétoise d’Astronomie dans le pays de Thau (ASAT) organise les traditionnelles Nuits des Étoiles le samedi 8 août 2026 depuis le site des Pierres Blanches à Sète.

Observation du Soleil, tirs de fusées à eau, conférence et observation du ciel nocturne aux télescopes, une journée entière dédiée à l’astronomie, en accès libre et gratuit.

Une journée entière sous le ciel de Sète

De 14h à 18h, l’ASAT accueille petits et grands sur le site des Pierres Blanches pour une après-midi d’animations scientifiques et ludiques, observation du Soleil en toute sécurité au télescope solaire et tirs de fusées à eau pour initier les plus jeunes aux principes de propulsion et d’aérodynamique.

Une conférence à 21h30

A la nuit tombante, une conférence astronomique est proposée à 21h30, l’occasion de mieux comprendre le ciel estival, les constellations visibles, les phénomènes célestes de la saison et l’actualité de l’astronomie.

Observation du ciel nocturne aux télescopes à partir de 22h30

Le clou de la soirée l’observation du ciel nocturne aux télescopes, guidée par les membres de l’ASAT depuis le site des Pierres Blanches. .

Sète 34200 Hérault Occitanie

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English : LES NUITS DES ÉTOILES

The Sète Astronomy Association in the Thau region (ASAT) is organizing its traditional Nights of the Stars on Saturday, August 8, 2026, at the Pierres Blanches site in Sète.

Sun observation, water rocket launches, a lecture, and stargazing through telescopes—a full day dedicated to astronomy, with free admission.

L’événement LES NUITS DES ÉTOILES Sète a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau