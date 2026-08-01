SEA, GRAPES & SUN, LA TOURNÉE D’ÉTÉ DES VINS PAYS D’OC IGP Sète
vendredi 7 août 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
SEA, GRAPES & SUN, LA TOURNÉE D’ÉTÉ DES VINS PAYS D’OC IGP
Place du Galion Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Du 1er au 10 août, les vins Pays d’Oc IGP vous font découvrir le savoir-faire des vignerons à travers plusieurs dégustations gratuites de vins rafraichissants et aromatiques.
Du 1er au 10 août, les vins Pays d’Oc IGP vous font découvrir le savoir-faire des vignerons à travers plusieurs dégustations gratuites de vins rafraichissants et aromatiques.
Cette année, la tournée d’été Sea, Grapes & Sun fera étape dans 10 villes situées le long du littoral, et sera présente à Sète le vendredi 7 août.
De l’Hérault au Gard en passant par l’Aude, les équipes des Vins Pays d’Oc IGP vous accueilleront chaque soir, de 17h30 à 21h30, à proximité des plages pour un moment de découverte et d’échange autour du territoire du Pays d’Oc.
Au programme
– Dégustation de vins Pays d’Oc IGP
– Accords gourmands avec la Coopérative Oléicole L’Oulibo (Lucques AOP), Le Noir de Bigorre AOP (saucisson) et La Belle Epoque (biscuits salés)
– Une ambiance conviviale pour profiter des longues soirées d’été .
Place du Galion Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 22 44 46 contact-notoriete@interoc.fr
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English : SEA, GRAPES & SUN, LA TOURNÉE D’ÉTÉ DES VINS PAYS D’OC IGP
From August 1 to 10, Pays d’Oc IGP wines invite you to discover the winemakers’ expertise through several free tastings of refreshing and aromatic wines.
L’événement SEA, GRAPES & SUN, LA TOURNÉE D’ÉTÉ DES VINS PAYS D’OC IGP Sète a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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