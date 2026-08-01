Informations pratiques

Sète

SEA, GRAPES & SUN, LA TOURNÉE D’ÉTÉ DES VINS PAYS D’OC IGP

Place du Galion Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Du 1er au 10 août, les vins Pays d’Oc IGP vous font découvrir le savoir-faire des vignerons à travers plusieurs dégustations gratuites de vins rafraichissants et aromatiques.

Du 1er au 10 août, les vins Pays d’Oc IGP vous font découvrir le savoir-faire des vignerons à travers plusieurs dégustations gratuites de vins rafraichissants et aromatiques.

Cette année, la tournée d’été Sea, Grapes & Sun fera étape dans 10 villes situées le long du littoral, et sera présente à Sète le vendredi 7 août.

De l’Hérault au Gard en passant par l’Aude, les équipes des Vins Pays d’Oc IGP vous accueilleront chaque soir, de 17h30 à 21h30, à proximité des plages pour un moment de découverte et d’échange autour du territoire du Pays d’Oc.

Au programme

– Dégustation de vins Pays d’Oc IGP

– Accords gourmands avec la Coopérative Oléicole L’Oulibo (Lucques AOP), Le Noir de Bigorre AOP (saucisson) et La Belle Epoque (biscuits salés)

– Une ambiance conviviale pour profiter des longues soirées d’été .

Place du Galion Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 22 44 46 contact-notoriete@interoc.fr

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English : SEA, GRAPES & SUN, LA TOURNÉE D’ÉTÉ DES VINS PAYS D’OC IGP

From August 1 to 10, Pays d’Oc IGP wines invite you to discover the winemakers’ expertise through several free tastings of refreshing and aromatic wines.

L’événement SEA, GRAPES & SUN, LA TOURNÉE D’ÉTÉ DES VINS PAYS D’OC IGP Sète a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau