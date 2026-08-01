Informations pratiques

Sète

SOIRÉE BLANCHE

11 quai aspirant Herber Sète Hérault

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Une soirée en musique, avec des Tapas gastronomiques à partager, sur les bords des canaux Sétois .

11 quai aspirant Herber Sète 34200 Hérault Occitanie

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English :

L’événement SOIRÉE BLANCHE Sète a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau