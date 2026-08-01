AGENDA · Sète
SOIRÉE BLANCHE Sète
vendredi 7 août 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
SOIRÉE BLANCHE
11 quai aspirant Herber Sète Hérault
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Une soirée en musique, avec des Tapas gastronomiques à partager, sur les bords des canaux Sétois .
11 quai aspirant Herber Sète 34200 Hérault Occitanie
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English :
L’événement SOIRÉE BLANCHE Sète a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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