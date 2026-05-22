Sète

FESTIVAL LA ROUTE DU LARGE 2026

Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Le11 août 2026 à 20h, le Théâtre de la Mer accueille le festivalLa Route du Large, organisé à l’occasion des 30 ans de Cap au Large.

Le 11 août 2026 à 20h, le Théâtre de la Mer accueille le festival La Route du Large, organisé à l’occasion des 30 ans de Cap au Large.

Cette soirée musicale en bord de mer réunira les groupes Zoufris Maracas et Les Naufragés, dans une ambiance festive tournée vers la chanson, les musiques métissées et l’esprit marin. DJ Selecta Fatalbazuka assurera également l’animation musicale. .

Promenade Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie

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English :

On August 11, 2026 at 8pm, the Théâtre de la Mer will host the Route du Large festival, organized to mark the 30th anniversary of Cap au Large.

L’événement FESTIVAL LA ROUTE DU LARGE 2026 Sète a été mis à jour le 2026-05-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE