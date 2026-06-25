FEAT#3. ABD AL MALIK Sète
FEAT#3. ABD AL MALIK Sète vendredi 14 août 2026.
Sète
FEAT#3. ABD AL MALIK
Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Pour sa troisième édition, FEAT met à l’honneur le parcours audiovisuel de l’artiste multiste, rappeur, écrivain, réalisateur et penseur Abd al Malik.
Pour sa troisième édition, FEAT met à l’honneur le parcours audiovisuel de l’artiste multiste, rappeur, écrivain, réalisateur et penseur Abd al Malik.
CINEMA EN PLEIN AIR CONCERT CINE-BEATBOX DISCOGRACLIP V JING
Show audiovisuel inédit en présence d’artistes émergents de la région Occitanie, Miszellany chanteuse, PACMax champion du monde de BeatBox, Golimar Duo électro, Salamech Hacker publicitaire et bien d’autres. .
Promenade Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie
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English :
For its third edition, FEAT spotlights the audiovisual career of Abd al Malik, a multi-talented artist, rapper, writer, director, and thinker.
L’événement FEAT#3. ABD AL MALIK Sète a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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