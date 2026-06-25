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FEAT#3. ABD AL MALIK Sète

FEAT#3. ABD AL MALIK Sète vendredi 14 août 2026.

Adresse
Promenade Maréchal Leclerc
Ville
34200 Sète
Département
Hérault
Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Tarif
12 12 12

Sète

FEAT#3. ABD AL MALIK

Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Pour sa troisième édition, FEAT met à l’honneur le parcours audiovisuel de l’artiste multiste, rappeur, écrivain, réalisateur et penseur Abd al Malik.
Pour sa troisième édition, FEAT met à l’honneur le parcours audiovisuel de l’artiste multiste, rappeur, écrivain, réalisateur et penseur Abd al Malik.

CINEMA EN PLEIN AIR CONCERT CINE-BEATBOX DISCOGRACLIP V JING

Show audiovisuel inédit en présence d’artistes émergents de la région Occitanie, Miszellany chanteuse, PACMax champion du monde de BeatBox, Golimar Duo électro, Salamech Hacker publicitaire et bien d’autres.   .

Promenade Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie  

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English :

For its third edition, FEAT spotlights the audiovisual career of Abd al Malik, a multi-talented artist, rapper, writer, director, and thinker.

L’événement FEAT#3. ABD AL MALIK Sète a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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