CONCERT UNE NUIT AVEC BRASSENS Sète

Sète

CONCERT UNE NUIT AVEC BRASSENS

Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Brassenspoète sétois, à deux pas des flots bleus sera célébré et chanté par trois formations.Des chansons de Georges Brassens revisitées avec respect et amour, au masculin et au féminin avec une belle et grande exigence musicale.​

La traditionnelle Nuit avec Brassens organisée chaque année par l’association CapBrassens, se déroulera cette année Mercredi 12 août et sera plus que jamais tournée vers la mer Méditerranée si chère à Georges Brassens.Notre poète sétois, à deux pas des flots bleus sera célébré et chanté par trois formations. Trois propositions de grande qualité.AU PROGRAMME.En ouverture notrechorale Chœur Brassenschantera Brassens et ses copains avec des arrangements polyphoniques de la cheffe de chœurJuliette Pradelle.En seconde partie, nous surferons la vague avec le trio L’Éternel Estivant Guitare, Violoncelle, accordéon:Michel Avallone, Stéphanie Meyer-Zikri et Dorine Duchez.Des chansons de Georges Brassens revisitées avec respect et amour, au masculin et au féminin avec une belle et grande exigence musicale.Pour terminer la soirée nous prendrons le large avec Brassens, de Sète à Alger , Djamel Djenidi et l’orchestre El Djamilacomposé de 12 musiciens et musiciennes.Cette formation a déjà enchanté plusieurs fois le théâtre de la mer et nous proposera un merveilleux voyage sur des rivages amis. Un Brassens qui abolit les frontières.L’orchestre El Djamila nous proposera de terminer la soirée aux rythmes de la Darbouka et du Tar pour un temps festif qui nous entrainera sans aucun doute dans la danse.Une soirée d’exception à ne pas manquer! .

Promenade Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie contact@archipel-thau.com

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English :

Brassens, the Sétois poet, à deux pas des flots bleus , will be celebrated and sung by three groups, revisiting the songs of Georges Brassens with respect and love, in both masculine and feminine styles, with a high musical standard..

L’événement CONCERT UNE NUIT AVEC BRASSENS Sète a été mis à jour le 2026-05-05 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE