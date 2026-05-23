DEMI-FESTIVAL 2026 10ÈME ÉDITION À SÈTE Sète

Sète

DEMI-FESTIVAL 2026 10ÈME ÉDITION À SÈTE

Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault

Tarif : 48.7 – 48.7 – 48.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-06

Pour ce 10ème Anniversaire retrouvez un gros concert gratuit en plein centre-ville et un jour de plus au théâtre de la mer.

Le Demi-Festival 2026 revient pour sa 10ème édition à Sète, du mercredi 5 au dimanche 9 août 2026 !Créé et organisé par le rappeur emblématique Demi-Portion, ce rendez-vous estival est devenu l’un des événements majeurs de la scène Hip-Hop indépendante française.Cinq jours de pur rap, dans une ambiance authentique et festive, pour célébrer une décennie d’existence du festival.Pour ce 10ème Anniversaire retrouvez un gros concert gratuit en plein centre-ville et un jour de plus au théâtre de la mer.Le festival se tient au Théâtre de la Mer Jean Vilar, ce cadre exceptionnel à ciel ouvert face à la Méditerranée. Ce lieu mythique de la culture sétoise offre un écrin unique pour vibrer au rythme du rap indépendant, avec la mer comme décor. Une combinaison rare entre musique urbaine engagée et beauté naturelle du territoire.Fondé en 2016 par Demi-Portion, le Demi-Festival a su s’imposer comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de Hip-Hop authentique.DEMI PORTION inviteLE RAT LUCIANO • JOEYSTARR • RIM’KHUGO TSR • OXMO PUCCINO • DON CHOAASSASSIN • ROCCA • L’ENTOURLOOP • X-MEN2L • INTOUCHABLE • IMHOTEP • SOUFFRANCESETH GUEKO • VEUST • MYSA • LA CAUTIONK-REEN • SAKO • MANU MILITARI • GUERTAGROSMO • KACEM WAPALEK • DINAA • SIMSTINAA • FRS TAGA • PUISSANCE NORD • OSSEMHERMANO SALVATORE • POLARCREW • LA FONDATIONSEYLI • DJ SAXE • DJ DEPOSE • DJ TRICKS • DJ MIC→ INVITÉS SURPRISESHost byDJ Rdx + DJ CAN .

Promenade Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie demifestival@gmail.com

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English :

For this 10th Anniversary, enjoy a big free concert in the city center and another day at the Théâtre de la mer.

L’événement DEMI-FESTIVAL 2026 10ÈME ÉDITION À SÈTE Sète a été mis à jour le 2026-05-19 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE