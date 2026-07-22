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AGENDA · Brest

10 ans ensemble ! Brest

samedi 14 novembre 2026 · Brest

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Adresse
1 Rue du Carpon
Ville
29200 Brest
Département
Finistère
Tarif

Brest

10 ans ensemble !

1 Rue du Carpon Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-15

Date(s) :
2026-11-14

Un week-end pas comme les autres se prépare aux Ateliers…

Pendant deux jours, le lieu se transforme et vous réserve son lot de surprises.

Animations festives, exposition, spectacles…

On ne vous en dit pas plus pour l’instant, mais une chose est sûre il faudra être au rendez-vous !   .

1 Rue du Carpon Brest 29200 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement 10 ans ensemble ! Brest a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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