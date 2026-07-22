Informations pratiques

Brest

10 ans ensemble !

1 Rue du Carpon Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-14

Un week-end pas comme les autres se prépare aux Ateliers…

Pendant deux jours, le lieu se transforme et vous réserve son lot de surprises.

Animations festives, exposition, spectacles…

On ne vous en dit pas plus pour l’instant, mais une chose est sûre il faudra être au rendez-vous ! .

1 Rue du Carpon Brest 29200 Finistère Bretagne

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English :

L’événement 10 ans ensemble ! Brest a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue