10 ans ! Fanfaraï Big Band + Karaoké de bled + Ben Bella Jazz, Le Grand Mix, Tourcoing

Informations pratiques

10 ans ! Fanfaraï Big Band + Karaoké de bled + Ben Bella Jazz Samedi 21 novembre, 19h00 Le Grand Mix Nord

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T19:00:00+01:00 – 2026-11-21T23:59:00+01:00

Fin : 2026-11-21T19:00:00+01:00 – 2026-11-21T23:59:00+01:00

19h Ouverture des portes

19h30 Karaoké du bled Venez danser et chanter sur les standards de la chanson de l’exil d’hier et d’aujourd’hui ! Au micro, Naïma Huber-Yahi invite à chanter, en français, en kabyle ou en arabe, les grands succès de ce patrimoine en partage.

21h Fanfaraï Big Band est certainement le Big Band français le plus atypique ! Il fait dialoguer les sonorités traditionnelles d’Afrique du Nord, le jazz, les rythmiques et harmonies des musiques latines, turques et tziganes. Revisitant les patrimoines arabo-andalou, gnawa, berbère ou encore chaâbi, Fanfaraï Big Band fait dialoguer les instruments traditionnels de différents continents – derbouka, guellal, karkabou, oud, guembri maghrébins et congas cubaines – avec une solide section de cuivres et une formation rythmique basse-clavier-batterie plus actuelle.

23h Ben Bella Jazz Originaire de Tourcoing, Nadjib Ben Bella est un DJ, producteur et directeur musical dont le parcours s’inscrit au croisement des musiques électroniques et des traditions africaines. Fils du peintre franco-algérien Mahjoub Ben Bella, artiste reconnu décédé en 2020, il a grandi dans l’atelier familial, entouré des couleurs, des toiles et de l’énergie créative de son père. Cet environnement artistique a profondément marqué sa propre démarche, nourrie par la recherche de liens entre héritage, mémoire et modernité.

Le Grand Mix 5 Place Notre Dame, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f65bdfbf-951d-4714-ad6f-d02fcb6fdfd4 [{« type »: « link », « value »: « https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/10-ans-fafarai-big-band-karaoke-du-bled-ben-bella-jazz/ »}]

Une soirée festive aux couleurs du monde pour fêter les 10 ans de l’Institut du monde arabe-Tourcoing !

Fanfaraï © Selma Bourdon