10° édition du Festival du Rire

Halle aux grains, Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-26

2026-09-25

Le festival du rire de Bagnères de Bigorre, organisé par le Rotary Club de Bagnères.

2 soirées à partager entre amis ou en famille.

Billetterie à l’Office de tourisme

Programmation en cours… .

English :

The Bagnères de Bigorre Laughter Festival, organized by the Rotary Club of Bagnères.

2 evenings to share with friends and family.

Tickets at the Tourist Office

