10° édition du Festival du Rire Halle aux grains Bagnères-de-Bigorre

Le festival du rire de Bagnères de Bigorre, organisé par le Rotary Club de Bagnères.
2 soirées à partager entre amis ou en famille.
Billetterie à l’Office de tourisme
Programmation en cours… .
Halle aux grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 08 99 39 05
English :
The Bagnères de Bigorre Laughter Festival, organized by the Rotary Club of Bagnères.
2 evenings to share with friends and family.
Tickets at the Tourist Office
