Regards croisés sur les paysages et le vivant Rendez-vous communiqué à l’inscription Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Regards croisés sur les paysages et le vivant

Rendez-vous communiqué à l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Balade photo et lecture de paysages avec le Photo Ciné Club Bagnérais. Comparez archives du XXe siècle et paysages d’aujourd’hui, initiez-vous à la photographie de nature et découvrez faune et flore locales.

.

Rendez-vous communiqué à l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Photo walk and landscape reading with the Photo Ciné Club Bagnérais. Compare 20th-century archives with today’s landscapes, learn about nature photography and discover local flora and fauna.

L’événement Regards croisés sur les paysages et le vivant Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-28 par Pôle du Tourmalet |CDT65