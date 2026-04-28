Regards croisés sur les paysages et le vivant Rendez-vous communiqué à l’inscription Bagnères-de-Bigorre
Regards croisés sur les paysages et le vivant Rendez-vous communiqué à l’inscription Bagnères-de-Bigorre samedi 13 juin 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Regards croisés sur les paysages et le vivant
Rendez-vous communiqué à l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Balade photo et lecture de paysages avec le Photo Ciné Club Bagnérais. Comparez archives du XXe siècle et paysages d’aujourd’hui, initiez-vous à la photographie de nature et découvrez faune et flore locales.
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Rendez-vous communiqué à l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr
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English :
Photo walk and landscape reading with the Photo Ciné Club Bagnérais. Compare 20th-century archives with today’s landscapes, learn about nature photography and discover local flora and fauna.
L’événement Regards croisés sur les paysages et le vivant Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-28 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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