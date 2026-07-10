Informations pratiques

Dunières

10 km de la Voie Verte

Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Cette course offre une opportunité idéale pour les amateurs de course à pied et les amoureux de la nature de se rassembler et de profiter d’une expérience inoubliable.

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Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 13 51 11

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English :

This race offers an ideal opportunity for runners and nature lovers to come together and enjoy an unforgettable experience.

L’événement 10 km de la Voie Verte Dunières a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme