10 km de la Voie Verte Dunières
samedi 12 septembre 2026 · Dunières
Informations pratiques
Dunières
10 km de la Voie Verte
Dunières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Cette course offre une opportunité idéale pour les amateurs de course à pied et les amoureux de la nature de se rassembler et de profiter d’une expérience inoubliable.
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Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 13 51 11
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English :
This race offers an ideal opportunity for runners and nature lovers to come together and enjoy an unforgettable experience.
L’événement 10 km de la Voie Verte Dunières a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme
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