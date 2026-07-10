Informations pratiques

Dunières

L’Impatient — Marc Tourneboeuf

Cinéma le Maubourg Dunières Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 21:45:00

Date(s) :

2026-09-26

Dans ce one man show, il raconte sa vie à toute vitesse les castings ratés, les réseaux sociaux, les amours, Paris, Avignon, l’Australie, l’Asie… Le tout entre prose et alexandrins, sans jamais perdre le sourire.

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Cinéma le Maubourg Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

In this one-man show, he recounts his life at breakneck speed: failed auditions, social media, love affairs, Paris, Avignon, Australia, Asia… All told through a mix of prose and alexandrines, without ever losing his smile.

L’événement L’Impatient — Marc Tourneboeuf Dunières a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme