plateau ma région à de l’humour Dunières
vendredi 25 septembre 2026 · Dunières
Informations pratiques
Dunières
plateau ma région à de l’humour
Cinéma le Maubourg Dunières Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25 21:30:00
Date(s) :
2026-09-25
HUMOUR STAND-UP Plateau Ma Région a de l’humour
Ils ont 15 minutes pour vous conquérir. Vous avez le pouvoir de voter ! 4 jeunes humoristes. Un seul gagnant, celui que vous aurez choisi !
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Cinéma le Maubourg Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
COMEDY? STAND-UP %AB My Region Has a Sense of Humor %BB
They have 15 minutes to win you over. You have the power to vote! Four young comedians. Only one winner—the one you choose!
L’événement plateau ma région à de l’humour Dunières a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme
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