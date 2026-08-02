10 km du Lagardère Paris Racing Bois de Boulogne PARIS
dimanche 20 septembre 2026 · Bois de Boulogne · PARIS
Informations pratiques
Pensée comme un événement sportif, solidaire et responsable, cette course est ouverte à toute personne âgée de plus de 16 ans. Le Lagardère Paris Racing organise cette manifestation en partenariat avec l’association Premiers de Cordée, qui œuvre pour permettre aux enfants hospitalisés ou en situation de handicap d’accéder au sport.
L’intégralité des bénéfices de l’événement sera reversée à cette organisation d’intérêt général.
Infos pratiques
Distance de 10 km / Course chronométrée (à titre indicatif), ouverte aux coureurs amateurs et confirmés.
Retrait des dossards :
- Le vendredi 18 septembre à la mairie du 16e arrondissement, en Salle de la Rotonde du rez-de-chaussée de 8h à 20h.
- Le samedi 19 septembre à la mairie du 16e arrondissement, en Salle de la Rotonde du rez-de-chaussée de 8h à 20h.
Vous êtes bénéficiaire du RSA ? Transmettez-nous votre attestation datée du mois précédent votre inscription aux « 10km du LPR » 2026 et bénéficiez d’un dossard gratuit !
Déroulé
- 8h00 : accueil des participants
- 9h30 : départ de la course, par sas
À propos du Lagardère Paris Racing
Prestigieux cercle sportif niché au cœur du Bois de Boulogne, le Lagardère Paris Racing se développe autour de quatre activités sportives : le tennis / padel, la natation, le fitness et le bridge. Sur près de 7 hectares, le Club propose également de nombreuses activités pour les enfants.
Le Lagardère Paris Racing crée l’événement, dimanche 20 septembre, avec la première édition des « 10 KM du LPR », une course associant dimension historique et engagement solidaire, au cœur du Bois de Boulogne.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 09h30 à 12h30
payant
29€ tarif standard
32€ tarif late
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T12:30:00+02:00
fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T09:30:00+02:00_2026-09-20T12:30:00+02:00
Bois de Boulogne Bois de Boulogne 75016 PARIS
https://www.10km-lpr.com/
Afficher la carte du lieu Bois de Boulogne et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- L’Esports Festival arrive sur les Champs-Elysées 2 août 2026
- Lectura Fabulosa : Lecture de contes par Enza Fragola & Azuré de la Basasse ᰔ Jardin 21 Paris 2 août 2026
- Entre rêve et image – Récital de Tommaso Odifredi Église Saint-Merry Paris 2 août 2026
- Baraplaya – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris 2 août 2026
- Katia Schiavone / Patrick Villanueva duo Le Son de la Terre PARIS 05 2 août 2026