10 km du Lagardère Paris Racing Bois de Boulogne PARIS

Informations pratiques

Pensée comme un événement sportif, solidaire et responsable, cette course est ouverte à toute personne âgée de plus de 16 ans. Le Lagardère Paris Racing organise cette manifestation en partenariat avec l’association Premiers de Cordée, qui œuvre pour permettre aux enfants hospitalisés ou en situation de handicap d’accéder au sport.

L’intégralité des bénéfices de l’événement sera reversée à cette organisation d’intérêt général.

Infos pratiques

Distance de 10 km / Course chronométrée (à titre indicatif), ouverte aux coureurs amateurs et confirmés.

Retrait des dossards :

Le vendredi 18 septembre à la mairie du 16e arrondissement, en Salle de la Rotonde du rez-de-chaussée de 8h à 20h.

Le samedi 19 septembre à la mairie du 16e arrondissement, en Salle de la Rotonde du rez-de-chaussée de 8h à 20h.

​Vous êtes bénéficiaire du RSA ? Transmettez-nous votre attestation datée du mois précédent votre inscription aux « 10km du LPR » 2026 et bénéficiez d’un dossard gratuit !

Déroulé

8h00 : accueil des participants

9h30 : départ de la course, par sas

En savoir plus

À propos du Lagardère Paris Racing Prestigieux cercle sportif niché au cœur du Bois de Boulogne, le Lagardère Paris Racing se développe autour de quatre activités sportives : le tennis / padel, la natation, le fitness et le bridge. Sur près de 7 hectares, le Club propose également de nombreuses activités pour les enfants.

​Le Lagardère Paris Racing crée l’événement, dimanche 20 septembre, avec la première édition des « 10 KM du LPR », une course associant dimension historique et engagement solidaire, au cœur du Bois de Boulogne.

Le dimanche 20 septembre 2026

de 09h30 à 12h30

payant

29€ tarif standard

32€ tarif late

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T12:30:00+02:00

fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-20T09:30:00+02:00_2026-09-20T12:30:00+02:00

Bois de Boulogne Bois de Boulogne 75016 PARIS

https://www.10km-lpr.com/



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