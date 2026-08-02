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10 km du Trocadéro Jardin du Ranelagh PARIS

dimanche 6 septembre 2026 · Jardin du Ranelagh · PARIS

10 km du Trocadéro Jardin du Ranelagh PARIS

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Lieu
Jardin du Ranelagh
Adresse
1, avenue Prudhon
Ville
75016 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p class="text"><b>500 premiers inscrits :</b> 35€ (licenciés FFA 33€)</p><p class="text"><b>1000 suivants :</b> 37€ (licenciés FFA 35€)</p><p class="text"><b>Au-delà : </b>39€ (licenciés FFA 37€)</p>

Et si on courait en plein milieu du 16e ? C’est ce que propose la course des 10 km du Trocadéro !

Informations pratiques

Distance : 10km.

Lieu de départ et accès : jardins du Ranelagh (16e).

Retrait des dossards : Vendredi 4 septembre de 13h à 19h samedi 5 septembre de 10h à 18h30 au Stade Suchet (25 Av. du Maréchal Franchet d’Esperey, 75016.

Le sublime 16ème arrondissement et ses lieux iconiques vous attendent ! 2ème étape du Paris Masters Circuit 2026.
Le dimanche 06 septembre 2026
de 10h00 à 15h00
payant

500 premiers inscrits : 35€ (licenciés FFA 33€)

1000 suivants : 37€ (licenciés FFA 35€)

Au-delà : 39€ (licenciés FFA 37€)

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-06T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-06T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-06T10:00:00+02:00_2026-09-06T15:00:00+02:00

Jardin du Ranelagh 1, avenue Prudhon  75016 PARIS
https://www.parismasterscircuit.fr/


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