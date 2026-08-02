10 km du Trocadéro Jardin du Ranelagh PARIS

Informations pratiques

Et si on courait en plein milieu du 16e ? C’est ce que propose la course des 10 km du Trocadéro !

Informations pratiques

Distance : 10km.

Lieu de départ et accès : jardins du Ranelagh (16e).

Retrait des dossards : Vendredi 4 septembre de 13h à 19h samedi 5 septembre de 10h à 18h30 au Stade Suchet (25 Av. du Maréchal Franchet d’Esperey, 75016.

Le sublime 16ème arrondissement et ses lieux iconiques vous attendent ! 2ème étape du Paris Masters Circuit 2026.

Le dimanche 06 septembre 2026

de 10h00 à 15h00

payant

500 premiers inscrits : 35€ (licenciés FFA 33€)

1000 suivants : 37€ (licenciés FFA 35€)

Au-delà : 39€ (licenciés FFA 37€)

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-06T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-06T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-06T10:00:00+02:00_2026-09-06T15:00:00+02:00

Jardin du Ranelagh 1, avenue Prudhon 75016 PARIS

https://www.parismasterscircuit.fr/



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