10 km du Trocadéro Jardin du Ranelagh PARIS
dimanche 6 septembre 2026 · Jardin du Ranelagh · PARIS
Informations pratiques
Et si on courait en plein milieu du 16e ? C’est ce que propose la course des 10 km du Trocadéro !
Informations pratiques
Distance : 10km.
Lieu de départ et accès : jardins du Ranelagh (16e).
Retrait des dossards : Vendredi 4 septembre de 13h à 19h samedi 5 septembre de 10h à 18h30 au Stade Suchet (25 Av. du Maréchal Franchet d’Esperey, 75016.
Le sublime 16ème arrondissement et ses lieux iconiques vous attendent ! 2ème étape du Paris Masters Circuit 2026.
Le dimanche 06 septembre 2026
de 10h00 à 15h00
payant
500 premiers inscrits : 35€ (licenciés FFA 33€)
1000 suivants : 37€ (licenciés FFA 35€)
Au-delà : 39€ (licenciés FFA 37€)
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-06T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-06T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-06T10:00:00+02:00_2026-09-06T15:00:00+02:00
Jardin du Ranelagh 1, avenue Prudhon 75016 PARIS
https://www.parismasterscircuit.fr/
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