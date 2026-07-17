100 ans de G. Kurtág | Concert, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

100 ans de G. Kurtág | Concert Samedi 28 novembre, 15h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Gratuit, billetterie en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T15:00:00+01:00 – 2026-11-28T15:45:00+01:00

Fin : 2026-11-28T15:00:00+01:00 – 2026-11-28T15:45:00+01:00

À l’occasion d’une journée pédagogique dédiée à Kurtág, les élèves du Conservatoire explorent l’univers du compositeur à travers un concert mettant à l’honneur les Játékok (« Jeux ») pour piano, ainsi que des œuvres interprétées en solo ou en petits ensembles (cordes, vents, voix). Une déambulation sonore dans différents espaces du conservatoire précédera ce concert hommage, offrant au public une immersion poétique dans l’imaginaire musical de Kurtág.

György Kurtág (né en 1926) · 100 ans

Compositeur hongrois parmi les plus importants de notre temps, György Kurtág célèbre cette année son centième anniversaire. Son langage musical, d’une grande concentration expressive, se caractérise par des formes brèves et une dimension poétique saisissante. Héritier de la tradition européenne tout en développant une voix très personnelle, il demeure une référence majeure de la création contemporaine.

Durée : 45 min

Réservation indispensable

Dans le cadre du temps fort #c’estsonanniv !

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

À l’occasion d’une journée pédagogique dédiée à Kurtág, les élèves du Conservatoire explorent l’univers du compositeur.