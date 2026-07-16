100 ans de la Mairie du 8e arrondissement Mairie du 8e arrondissement Paris

Informations pratiques

14h, 15h, 16h et 17h Cour de la Mairie

Stravinsky, Satie

Ensembles de trompettes

Clément Saunier, direction

14h et 15h Salle des mariages

Rebecca Clarke, Sonate pour alto et piano (1919)

Nicolas Louedec, piano / Clara-Luna Wilder, alto

Élèves du Parcours d’excellence en interprétation musicale

16h et 17hSalle des mariages

Élèves du département supérieur pour jeunes chanteurs

14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 Salon de la Vénerie

Manuel Maria Ponce, Sonate III (1927), pour Guitare (extraits)

Zachary Choukri

Manuel de Falla, Hommage pour le tombeau de Claude Debussy (1920)

Yi-Quan Yu

Joaquin Turina, Rafaga (1929)

Roman Bonilauri

Manuel Maria Ponce, Intermezzo n°1 (1909)

Zachary Choukri, Roman Bonilauri, Yi-Quan Yu

Élèves de la classe de guitare de Jérémy Jouve

Avec la participation des élèves comédiens

Les élèves du CRR de Paris et du Conservatoire Camille Saint-Saëns – Paris 8 célèbrent les 100 ans de la Mairie du 8e lors du week-end des Journées européennes du patrimoine

Le samedi 19 septembre 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00

Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 Paris

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