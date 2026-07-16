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100 ans de la Mairie du 8e arrondissement Mairie du 8e arrondissement Paris

samedi 19 septembre 2026 · Mairie du 8e arrondissement · Paris

100 ans de la Mairie du 8e arrondissement Mairie du 8e arrondissement Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mairie du 8e arrondissement
Adresse
3 rue de Lisbonne
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

14h, 15h, 16h et 17h Cour de la Mairie
Stravinsky, Satie
Ensembles de trompettes
Clément Saunier, direction

14h et 15h Salle des mariages
Rebecca Clarke, Sonate pour alto et piano (1919)
Nicolas Louedec, piano / Clara-Luna Wilder, alto
Élèves du Parcours d’excellence en interprétation musicale

16h et 17hSalle des mariages
Élèves du département supérieur pour jeunes chanteurs

14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 Salon de la Vénerie
Manuel Maria Ponce, Sonate III (1927), pour Guitare (extraits)
Zachary Choukri
Manuel de Falla, Hommage pour le tombeau de Claude Debussy (1920)
Yi-Quan Yu
Joaquin Turina, Rafaga (1929)
Roman Bonilauri
Manuel Maria Ponce, Intermezzo n°1 (1909)
Zachary Choukri, Roman Bonilauri, Yi-Quan Yu
Élèves de la classe de guitare de Jérémy Jouve

Avec la participation des élèves comédiens

Les élèves du CRR de Paris et du Conservatoire Camille Saint-Saëns – Paris 8 célèbrent les 100 ans de la Mairie du 8e lors du week-end des Journées européennes du patrimoine
Le samedi 19 septembre 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00

Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne  75008 Paris
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