Atelier de dessin botanique pour adultes, 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France, Paris

Informations pratiques

Atelier de dessin botanique pour adultes Samedi 8 août, 12h30 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France Paris

Tarifs : Adulte 50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T12:30:00+02:00 – 2026-08-08T14:30:00+02:00

Fin : 2026-08-08T12:30:00+02:00 – 2026-08-08T14:30:00+02:00

À partir de végétaux issus de cueillettes de saison, vous serez guidé.e pas à pas dans un processus d’illustration au trait et en couleurs, où chaque détail devient une porte d’entrée vers l’imaginaire.

Pour cet atelier, nul besoin de savoir « bien dessiner » : on s’autorise à explorer, à écouter sa main et son regard, à laisser émerger une interprétation unique et personnelle du végétal. Vous apprendrez à traduire une plante non pas seulement comme elle est, mais comme elle vous parle.

Lors de l’Atelier vous pourrez déguster la Tisane Inverno et le Chocolat Botanique !

L’atelier se conclura par une mise en valeur de vos créations dans un joli sous-verre, pour repartir avec une œuvre finie.

Tout le matériel est fourni.

Durée : 2h00

Activité organisée par Francesca – Herbaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/atelier-de-dessin-botanique-pour-adultes-8016

45 Rue Bichat, 75010 Paris, France 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France Paris 75010 Quartier de l’Hôpital Saint-Louis Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/atelier-de-dessin-botanique-pour-adultes-8016 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/atelier-de-dessin-botanique-pour-adultes-8016 »}]

Un atelier artistique et convivial