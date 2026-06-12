One More Time / La soirée French Touch SUPERSONIC Paris
One More Time / La soirée French Touch SUPERSONIC Paris samedi 8 août 2026.
ONE MORE TIME
– La soirée French Touch du Supersonic –
One More Time c’est un voyage vers un univers rétro-futuriste
Si ta playlist est composée de Daft Punk, Phoenix, Justice, Kavinsky, Laurent Garnier, Flavien Berger, Sexy Sushi, Ascendant Vierge, Odezenne… tu sais dans quel monde tu t’apprêtes à entrer lors de cette soirée
Prépare-toi : la piste de danse t’appelle just One More Time
DJ Set French Touch de Sheitan et Vynil Coyote
Live de nuit à 1h de Banga
Dans la playlist…
Daft Punk, Phoenix, Justice, Poni Hoax, Cassius, Kavinsky, Sebastien Tellier, The Supermen Lovers, DJ Mehdi, Laurent Garnier, Air, Gesaffelstein, Philippe Katerine, Stardust, Hushpuppies, La Femme, L’Impératrice, Polo & Pan, Flavien Berger, Sexy Sushi, Ascendant Vierge, Bagarre, The Shoes, Odezenne…
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Entrée à 10 euros de 23h à 6h
• Vestiaire au 2ème étage
• Entrée interdite aux mineur.e.s
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !
Le vendredi 07 août 2026
de 23h00 à 06h00
payant
15 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-08T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-08T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-07T23:00:00+02:00_2026-08-07T06:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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