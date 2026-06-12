One More Time / La soirée French Touch SUPERSONIC Paris samedi 8 août 2026.

ONE MORE TIME

– La soirée French Touch du Supersonic –

One More Time c’est un voyage vers un univers rétro-futuriste

Si ta playlist est composée de Daft Punk, Phoenix, Justice, Kavinsky, Laurent Garnier, Flavien Berger, Sexy Sushi, Ascendant Vierge, Odezenne… tu sais dans quel monde tu t’apprêtes à entrer lors de cette soirée

Prépare-toi : la piste de danse t’appelle just One More Time

DJ Set French Touch de Sheitan et Vynil Coyote

Live de nuit à 1h de Banga

Dans la playlist…

Daft Punk, Phoenix, Justice, Poni Hoax, Cassius, Kavinsky, Sebastien Tellier, The Supermen Lovers, DJ Mehdi, Laurent Garnier, Air, Gesaffelstein, Philippe Katerine, Stardust, Hushpuppies, La Femme, L’Impératrice, Polo & Pan, Flavien Berger, Sexy Sushi, Ascendant Vierge, Bagarre, The Shoes, Odezenne…

———————————

Entrée à 10 euros de 23h à 6h

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Le vendredi 07 août 2026

de 23h00 à 06h00

payant

15 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-08T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-08T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-07T23:00:00+02:00_2026-08-07T06:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/6LZYMNk1C https://fb.me/e/6LZYMNk1C



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

