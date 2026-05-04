3 nights with Sarah Kay, en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
3 nights with Sarah Kay, en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mardi 4 août 2026.
Avec des influences allant de Bill Evans à Radiohead. Les compositions s’écoutent comme un manifeste poétique, mêlant introspection, tension et intensité émotionnelle.
Porté par la recherche sonore, le trio explore les contrastes entre l’intime et le collectif, la fragilité et la rage, avec une attention particulière aux textures, aux dynamiques et à la narration musicale autant dans les compositions que dans l’interprétation des standards de jazz.
Sarah Kay : piano, claviers
Joanne Dolly : contrebasse
Véra Campos Krasutskaya : batterie
—
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Jazz, compositions, standards — Mené par la pianiste, compositrice et auteure Sarah Kay, le trio réunit Joanne Dolly à la contrebasse et Véra Campos à la batterie, autour d’un univers hybride, à la croisée du jazz contemporain, des textures électroniques, et du spoken word.
Le mercredi 05 août 2026
de 21h30 à 22h30
Le mercredi 05 août 2026
de 19h30 à 20h30
Le mardi 04 août 2026
de 21h30 à 22h30
Le mardi 04 août 2026
de 19h30 à 20h30
Le lundi 03 août 2026
de 21h30 à 22h30
Le lundi 03 août 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 19 à 24 euros
Tarif sur place : 22 à 27 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-04T00:30:00+02:00
fin : 2026-08-06T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-03T19:30:00+02:00_2026-08-03T20:30:00+02:00;2026-08-03T21:30:00+02:00_2026-08-03T22:30:00+02:00;2026-08-04T19:30:00+02:00_2026-08-04T20:30:00+02:00;2026-08-04T21:30:00+02:00_2026-08-04T22:30:00+02:00;2026-08-05T19:30:00+02:00_2026-08-05T20:30:00+02:00;2026-08-05T21:30:00+02:00_2026-08-05T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/
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