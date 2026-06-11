FestivalEstivalDeJam2026 JAM SESSION DE BENJAMIN SANZ Le Baiser Salé Paris

Laissez-vous emporter par l’énergie créative de Benjamin Sanz, batteur et compositeur de renom, qui mène une jam session où l’improvisation et la tradition se rencontrent. Benjamin, fort de son parcours éclectique et de ses collaborations avec des légendes comme Archie Shepp, David Murray ou encore Joëlle Léandre rend hommage à la musique noire américaine et au jazz, tout en explorant des horizons sonores variés, inspirés par ses multiples influences : jazz africain, contemporain, et bien plus encore.

Entouré de deux musiciens d’exception : Tony Tixier au piano, pianiste et compositeur d’origine martiniquaise dont l’écriture singulière puise autant dans la tradition du jazz que dans la musique classique européenne ; et Étienne Renard à la contrebasse, talent de la nouvelle scène jazz française. Ensemble, ils plongeront dans l’univers d’Ahmad Jamal — ce maître du silence et du swing, dont le sens de l’espace et du groove a influencé des générations de musiciens — pour une jam session à la fois intime et rayonnante.

Benjamin Sanz, fort de son parcours éclectique et de ses collaborations avec des légendes saura guider cette jam session vers des territoires inattendus…

Le lundi 03 août 2026

de 21h00 à 23h00

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-04T00:00:00+02:00

fin : 2026-08-04T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-03T21:00:00+02:00_2026-08-03T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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