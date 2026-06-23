« L’Extravagant Voyage du jeune et prodigieux T. S. Spivet » : ciné en plein air au jardin Françoise Giroud Jardin Françoise Giroud Paris samedi 8 août 2026.

Pour cette édition 2026, la Mairie du 13e vous invite à un voyage singulier, sensible et ouvert sur le monde, à travers une thématique qui nous rassemble toutes et tous : « D’ici ou d’ailleurs ».

Le vendredi 7 août au Jardin Françoise Giroud (au centre de la Place d’Italie), venez découvrir ou redécouvrir L’Extravagant Voyage du jeune et prodigieux T. S. Spivet, réalisé par Jean-Pierre Jeunet, qui vous entraînera dans une aventure initiatique pleine de curiosité et d’émerveillement.

Comme le veut la tradition, vous pourrez profiter d’un joli couché de soleil avant le début du film dont la projection ne commence qu’à la tombée de la nuit.

Synopsis T.S. Spivet, vit dans un ranch isolé du Montana avec ses parents, sa sœur Gracie et son frère Layton. Petit garçon surdoué et passionné de science, il a inventé la machine à mouvement perpétuel, ce qui lui vaut de recevoir le très prestigieux prix Baird du Musée Smithsonian de Washington. Sans rien dire à sa famille, il part, seul, chercher sa récompense et traverse les États-Unis sur un train de marchandises. Mais personne là-bas n’imagine que l’heureux lauréat n’a que dix ans et qu’il porte un bien lourd secret…

Ciné Quartier 13, le cinéma en plein air, gratuit, ouvert à toutes et tous, revient illuminer le 13ᵉ !

Le vendredi 07 août 2026

de 22h00 à 23h45

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-08T01:00:00+02:00

fin : 2026-08-08T02:45:00+02:00

Date(s) : 2026-08-07T22:00:00+02:00_2026-08-07T23:45:00+02:00

Jardin Françoise Giroud 4 place d’Italie 75013 Paris

https://mairie13.paris.fr/pages/cine-quartier-31719



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