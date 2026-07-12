Grand Concert Gospel église St Séverin Paris

Informations pratiques

Vendredi 7 Aout à 20h :Église Saint Philippe du Roule – 154 rue du Fbg St Honoré, 75008 Paris

&

Samedi 8 Aout à 16h : Église St Séverin –Rue des Prêtres St Séverin, 75005 Paris

Grand Concert Gospel

par les 50 choristes du Medina Community Choir, venu de l’ île de Wight (Angleterre)

pour fêter ses 20 ans, le Chœur à choisi Paris, avec 2 grands concerts exceptionnels

Lors de leur dernière tournée française en 2022 : différents médias en avaient parlé : LE PROGRÈS, OUEST-FRANCE …

– Le concert de gospel, organisé en ce mois d’août 2022 dans la collégiale Notre-Dame-du-Bellay (Maine-et-Loire), a touché un public rarement égalé dans cette église, environ 600 personnes étaient présentes. – Nous avons tous besoin d’aide, de gentillesse et d’amour . C’est dans cet esprit que le Chœur communautaire de Medina, venant de l’Île anglaise de Wight, a donné ce concert. – Dès les premiers rythmes, le public est entré dans le jeu de cette musique entraînante. Il y avait des classiques, comme « Oh Happy day », « When the saints », « Glory glory alleluia » et des chants plus solennels comme « Alléluia ». – Accompagnés par plusieurs musiciens au clavier, guitare et violon, les 50 choristes ont procuré un grand moment d’émotion tout au long du concert et particulièrement avec le chant final « Circle of life », célèbre titre du film « Le Roi lion ». Une ovation enthousiaste du public a récompensé l’ensemble de ce groupe.

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits : Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Par les 50 choristes du Medina Community Choir, venu de l’ île de Wight (Angleterre)

Pour fêter ses 20 ans, le Chœur à choisi Paris, avec 2 grands concerts exceptionnels.

Le samedi 08 août 2026

de 16h00 à 17h30

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-08T19:00:00+02:00

fin : 2026-08-08T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-08T16:00:00+02:00_2026-08-08T17:30:00+02:00

église St Séverin rue des prètres St Séverin 75005 Paris



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