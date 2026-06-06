Elisa Lecuyer raconte Betty Carter, Velours, velours — A kind of cabaret au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris

Elisa Lécuyer célèbre cette fois la musique et l’esprit incandescent de Betty Carter, chanteuse visionnaire et figure incontournable du jazz moderne, reconnue pour son indépendance farouche et son art radical de l’improvisation.

Artiste d’une liberté rare, elle a fait de la voix un terrain d’exploration sans limites : phrasé éclaté, sens du temps insaisissable, jeu constant avec les silences et les décalages, elle réinvente chaque standard comme une matière vivante. Refusant les conventions, elle façonne un langage singulier, à la fois exigeant et profondément expressif, où la virtuosité se met au service d’une narration intime et mouvante. Betty Carter s’impose ainsi comme une musicienne totale, à la croisée du bebop, de l’avant-garde et de la tradition réinventée.

La chanteuse franco-vénézuélienne Elisa Lécuyer s’épanouit comme conteuse de mélodies. Une fois par mois, au 38Riv, elle revet sa tenue d’universitaire pour se plonger dans l’œuvre d’un.e de ses artistes préféré.es. Entre le concert et la conférence, elle déroule histoires et chansons d’un même élan avide et inspiré. Elle utilise son énergie impétueuse et sa vulnérabilité éloquente pour exprimer sa musicalité, toujours au service des paroles des airs qu’elle interprète.

Line-up : Elisa Lécuyer : voix ; TBA : piano

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz moderne — Elisa Lécuyer rend hommage à la légendaire Betty Carter avec une interprétation audacieuse et inventive, repoussant les limites du jazz et de l’improvisation.

Le samedi 08 août 2026

de 15h00 à 16h00

Le samedi 08 août 2026

de 17h00 à 18h00

payant

Tarif en ligne : 14€ à 17€

Tarif sur place : 17€ à 20€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-08T18:00:00+02:00

fin : 2026-08-08T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-08T15:00:00+02:00_2026-08-08T16:00:00+02:00;2026-08-08T17:00:00+02:00_2026-08-08T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/elisa-lecuyer-raconte-betty-carter contact@38riv.com



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