100 ans de l’usine BEL, Parc des Bains, Lons-le-Saunier
samedi 19 septembre 2026 · Parc des Bains · Lons-le-Saunier
Informations pratiques
100 ans de l’usine BEL 19 et 20 septembre Parc des Bains Jura
Evènement tout public et gratuit, sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
À l’occasion du centenaire de l’usine emblématique de Lons-le-Saunier, un grand événement festif, convivial et gratuit vous attend les 19 et 20 septembre au Parc des Bains à Lons-le-Saunier.
Au programme : animations, spectacles, dégustation de produits, exposition de photos d’archives, présence de la boutique de La Maison de La Vache qui rit. Ouvert à toutes et tous, ce week-end exceptionnel sera placé sous le signe du partage, de la gourmandise, et de la bonne humeur.
Parc des Bains 6 Rue de Pavigny, 39000 Lons-le-Saunier, France Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté En relation avec le thermalisme
A l’occasion du centenaire de l’usine emblématique de Lons-le-Saunier, un grand événement festif, convivial et gratuit vous attend les 19 et 20 septembre au Parc des Bains à Lons-le-Saunier.
©MVQR
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