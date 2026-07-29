Informations pratiques

Lons-le-Saunier

Grande braderie Brad’in Lons

Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-12 18:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Au centre ville.

Stationnement gratuit toute la journée.

Commerçants, créateurs, producteurs, artisans… Venez profiter d’une journée festive au cœur de la ville, organisée par la Fédération Lédonienne du Commerce (L.U.C.A.S). .

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté bradinlons39@gmail.com

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English : Grande braderie Brad’in Lons

L’événement Grande braderie Brad’in Lons Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION