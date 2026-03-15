Bingo de l’été Casino JOA Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Lons-le-Saunier

Bingo de l’été

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 19:00:00

fin : 2026-08-03 23:59:00

Date(s) :

2026-08-03

Soirée Bingo & Saveurs du Jura au Casino !

Le lundi 3 août dès 19h, installez-vous pour une soirée conviviale qui mêle gourmandise, suspense et esprit d’été. Venez partager un bon repas et défier la chance lors de notre rendez-vous Bingo !

AU MENU DE VOTRE SOIRÉE Notre Chef vous propose de savourer un plat typique et réconfortant une délicieuse Fricassée de volaille sauce Savagnin.

LE JEU 4 PARTIES + 1 BONUS ! Prenez place pour 4 parties de Bingo rythmées et repartez peut-être avec l’un de nos nombreux lots.

Le petit + de la soirée Ne jetez pas vos cartons trop vite ! Une 5ème partie bonus (la partie du perdant) offrira une seconde chance exclusive à ceux qui n’ont pas encore été gâtés.

Plus de 1 000 € de cadeaux sont en jeu tout au long de la soirée ! .

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 05 contact-lonslesaunier@joa.fr

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English : Bingo de l’été

L’événement Bingo de l’été Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION