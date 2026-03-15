Bingo de l’été Casino JOA Lons-le-Saunier
lundi 3 août 2026 · Casino JOA · Lons-le-Saunier
Informations pratiques
Lons-le-Saunier
Bingo de l’été
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 19:00:00
fin : 2026-08-03 23:59:00
Date(s) :
2026-08-03
Soirée Bingo & Saveurs du Jura au Casino !
Le lundi 3 août dès 19h, installez-vous pour une soirée conviviale qui mêle gourmandise, suspense et esprit d’été. Venez partager un bon repas et défier la chance lors de notre rendez-vous Bingo !
AU MENU DE VOTRE SOIRÉE Notre Chef vous propose de savourer un plat typique et réconfortant une délicieuse Fricassée de volaille sauce Savagnin.
LE JEU 4 PARTIES + 1 BONUS ! Prenez place pour 4 parties de Bingo rythmées et repartez peut-être avec l’un de nos nombreux lots.
Le petit + de la soirée Ne jetez pas vos cartons trop vite ! Une 5ème partie bonus (la partie du perdant) offrira une seconde chance exclusive à ceux qui n’ont pas encore été gâtés.
Plus de 1 000 € de cadeaux sont en jeu tout au long de la soirée ! .
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 05 contact-lonslesaunier@joa.fr
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English : Bingo de l’été
L’événement Bingo de l’été Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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