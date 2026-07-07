Fantastic Picnic Atelier cuisine en plein air La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier

samedi 12 septembre 2026 · La Maison de La Vache qui rit · Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Lons-le-Saunier

Fantastic Picnic Atelier cuisine en plein air

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 38 – 38 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 12:30:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Concoctez un pique-nique sain et original lors d’un atelier cuisine aux cotés de notre chef cuisinier professionnel. Découvrez des recettes savoureuses pour sublimer vos repas en plein air et bénéficiez de ses conseils et astuces. Après l’effort, le réconfort?! Installez-vous dans notre jardin ou en terrasse pour déguster vos réalisations. Envie d’un rafraichissement?? Notre vélo smoothie vous permettra de réaliser une délicieuse boisson fruitée à la force des mollets?! .

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com

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English : Fantastic Picnic Atelier cuisine en plein air

L’événement Fantastic Picnic Atelier cuisine en plein air Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-07-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme