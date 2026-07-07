Fantastic Picnic Atelier cuisine en plein air La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier
samedi 12 septembre 2026 · La Maison de La Vache qui rit · Lons-le-Saunier
Informations pratiques
Lons-le-Saunier
Fantastic Picnic Atelier cuisine en plein air
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 38 – 38 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 12:30:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13
Concoctez un pique-nique sain et original lors d’un atelier cuisine aux cotés de notre chef cuisinier professionnel. Découvrez des recettes savoureuses pour sublimer vos repas en plein air et bénéficiez de ses conseils et astuces. Après l’effort, le réconfort?! Installez-vous dans notre jardin ou en terrasse pour déguster vos réalisations. Envie d’un rafraichissement?? Notre vélo smoothie vous permettra de réaliser une délicieuse boisson fruitée à la force des mollets?! .
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fantastic Picnic Atelier cuisine en plein air
L’événement Fantastic Picnic Atelier cuisine en plein air Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-07-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme
À voir aussi à Lons-le-Saunier (Jura)
- Les mardis gourmands Casino JOA Lons-le-Saunier 7 juillet 2026
- Les Mercredis À Volonté Casino JOA Lons-le-Saunier 8 juillet 2026
- Visite guidée La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier 13 juillet 2026
- Excursion Chillon merveilles du Léman parking du cimetière Lons-le-Saunier 15 juillet 2026
- Atelier tout-petits La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier 15 juillet 2026