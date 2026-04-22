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100 cordes sensibles Médiathèque de Belleherbe Belleherbe

100 cordes sensibles Médiathèque de Belleherbe Belleherbe mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de Belleherbe

Adresse : 4 Rue de l'Eglise

Ville : 25380 Belleherbe

Département : Doubs

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Belleherbe

100 cordes sensibles

Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 10:00:00
fin : 2026-05-13 12:00:00

Date(s) :
2026-05-13

Atelier d’éveil musical avec l’association Tralalère. Pour chaque atelier, les enfants s’approprient les différents instruments à cordes à travers des jeux. Plaisir de la musique à travers des jeux ludiques.
Deux séances sont proposées à 10h puis à 11h.
Gratuit sur réservation à partir de 4 ans !   .

Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 91 92  mediatheque.belleherbe@orange.fr

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English : 100 cordes sensibles

L’événement 100 cordes sensibles Belleherbe a été mis à jour le 2026-04-22 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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