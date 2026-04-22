100 cordes sensibles Médiathèque de Belleherbe Belleherbe
100 cordes sensibles Médiathèque de Belleherbe Belleherbe mercredi 13 mai 2026.
Belleherbe
100 cordes sensibles
Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 10:00:00
fin : 2026-05-13 12:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Atelier d’éveil musical avec l’association Tralalère. Pour chaque atelier, les enfants s’approprient les différents instruments à cordes à travers des jeux. Plaisir de la musique à travers des jeux ludiques.
Deux séances sont proposées à 10h puis à 11h.
Gratuit sur réservation à partir de 4 ans ! .
Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 91 92 mediatheque.belleherbe@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 100 cordes sensibles
L’événement 100 cordes sensibles Belleherbe a été mis à jour le 2026-04-22 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
À voir aussi à Belleherbe (Doubs)
- Atelier créatif cartes pop-up Médiathèque de Belleherbe Belleherbe 29 avril 2026
- Le prince de Belleherbe Belleherbe Doubs 1 mai 2026
- Animation autour des oiseaux Médiathèque de Belleherbe Belleherbe 6 mai 2026
- Concert Nagaï et Mystically par Méteil L’ECHAPPATOIRE Belleherbe 30 mai 2026
- Randonnée familiale avec ravitaillements et restauration Salle des fêtes Belleherbe 14 juin 2026