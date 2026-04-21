Animation autour des oiseaux Médiathèque de Belleherbe Belleherbe
Animation autour des oiseaux Médiathèque de Belleherbe Belleherbe mercredi 6 mai 2026.
Belleherbe
Animation autour des oiseaux
Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 16:30:00
fin : 2026-05-06 18:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Retrouvez des animations pour les enfants le mercredi 6 mai, avec des histoires à partir de 16h30, suivi par une intervention de la LPO branche Sancey-Belleherbe à 17h. Plein de surprises vous attendent, pour petits et grands !
Animations gratuites et ouvertes à tous. .
Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 91 92 mediatheque.belleherbe@orange.fr
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English : Animation autour des oiseaux
L’événement Animation autour des oiseaux Belleherbe a été mis à jour le 2026-04-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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