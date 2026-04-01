Atelier créatif cartes pop-up Médiathèque de Belleherbe Belleherbe
Atelier créatif cartes pop-up Médiathèque de Belleherbe Belleherbe mercredi 29 avril 2026.
Belleherbe
Atelier créatif cartes pop-up
Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29 17:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Autour d’un atelier créatif, viens fabriquer ta carte pop-up !
Ouvert et gratuit pour tous sans inscription ! .
Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 91 92 mediatheque.belleherbe@orange.fr
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English : Atelier créatif cartes pop-up
L’événement Atelier créatif cartes pop-up Belleherbe a été mis à jour le 2026-04-22 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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