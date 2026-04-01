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Atelier créatif cartes pop-up Médiathèque de Belleherbe Belleherbe

Atelier créatif cartes pop-up Médiathèque de Belleherbe Belleherbe mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Médiathèque de Belleherbe

Adresse : 4 Rue de l'Eglise

Ville : 25380 Belleherbe

Département : Doubs

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Belleherbe

Atelier créatif cartes pop-up

Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29 17:00:00

Date(s) :
2026-04-29

Autour d’un atelier créatif, viens fabriquer ta carte pop-up !
Ouvert et gratuit pour tous sans inscription !   .

Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 91 92  mediatheque.belleherbe@orange.fr

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English : Atelier créatif cartes pop-up

L’événement Atelier créatif cartes pop-up Belleherbe a été mis à jour le 2026-04-22 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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