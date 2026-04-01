Atelier créatif cartes pop-up Médiathèque de Belleherbe Belleherbe

Belleherbe

Atelier créatif cartes pop-up

Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:30:00

fin : 2026-04-29 17:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Autour d’un atelier créatif, viens fabriquer ta carte pop-up !

Ouvert et gratuit pour tous sans inscription ! .

Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 91 92 mediatheque.belleherbe@orange.fr

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English : Atelier créatif cartes pop-up

L’événement Atelier créatif cartes pop-up Belleherbe a été mis à jour le 2026-04-22 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE