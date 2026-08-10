100% Rachmaninov, Victoria Hall, Genève
mercredi 28 avril 2027 · Victoria Hall · Genève
Informations pratiques
100% Rachmaninov 28 et 29 avril 2027 Victoria Hall
Orchestre de la Suisse Romande | rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-28T19:30:00+02:00 – 2027-04-28T21:45:00+02:00
Fin : 2027-04-29T19:30:00+02:00 – 2027-04-29T21:45:00+02:00
Tugan Sokhiev direction
Yefim Bronfman piano
Sergueï Rachmaninov
Concerto pour piano et orchestre n° 3 en ré mineur, op. 30
Symphonie n° 2 en mi mineur, op. 27
Deux chefs-d’œuvre de Sergueï Rachmaninov réunissent Tugan Sokhiev et le pianiste Yefim Bronfman, qui fait ses débuts avec l’Orchestre de la Suisse Romande. Véritable Everest du répertoire pianistique, le Concerto pour piano n° 3 allie une virtuosité hors du commun à un lyrisme d’une intensité bouleversante. L’autorité musicale, la puissance sonore et la profondeur d’interprétation de Yefim Bronfman en font l’un de ses plus grands interprètes.
En seconde partie, Tugan Sokhiev, chef principal et conseiller artistique de l’OSR, dirige la majestueuse Symphonie n° 2, œuvre du renouveau pour Rachmaninov après l’échec de sa Symphonie n° 1. Déployant un souffle mélodique inépuisable, une orchestration somptueuse et un romantisme ardent, cette partition figure parmi les plus appréciées du compositeur.
Un concert d’exception réunissant deux immenses artistes autour de l’un des plus grands compositeurs russes.
Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « phone », « value »: « +41228070000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.osr.ch/en/concerts-tickets/concerts/detail-dun-evenement/event/rachmaninoff »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/
100% Rachmaninov
© Dario Acosta
À voir aussi à Genève
- Visite flash pause déjeuner, Musée Rath, Genève 21 août 2026
- L’Orchestre de Chambre de Genève, Scène Ella Fitzgerald, Genève 21 août 2026
- Atelier Créez Votre Tablette de Chocolat, Autre lieu, Genève 22 août 2026
- Le Massacre de la Saint-Barthélemy, Musée international de la Réforme, Genève 22 août 2026
- Lecture pour enfants par l’autrice Noemi Michel, Théâtre de l’Orangerie, Genève 22 août 2026