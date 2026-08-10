100% Rachmaninov, Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

100% Rachmaninov 28 et 29 avril 2027 Victoria Hall

Orchestre de la Suisse Romande | rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-28T19:30:00+02:00 – 2027-04-28T21:45:00+02:00

Fin : 2027-04-29T19:30:00+02:00 – 2027-04-29T21:45:00+02:00

Tugan Sokhiev direction

Yefim Bronfman piano

Sergueï Rachmaninov

Concerto pour piano et orchestre n° 3 en ré mineur, op. 30

Symphonie n° 2 en mi mineur, op. 27

Deux chefs-d’œuvre de Sergueï Rachmaninov réunissent Tugan Sokhiev et le pianiste Yefim Bronfman, qui fait ses débuts avec l’Orchestre de la Suisse Romande. Véritable Everest du répertoire pianistique, le Concerto pour piano n° 3 allie une virtuosité hors du commun à un lyrisme d’une intensité bouleversante. L’autorité musicale, la puissance sonore et la profondeur d’interprétation de Yefim Bronfman en font l’un de ses plus grands interprètes.

En seconde partie, Tugan Sokhiev, chef principal et conseiller artistique de l’OSR, dirige la majestueuse Symphonie n° 2, œuvre du renouveau pour Rachmaninov après l’échec de sa Symphonie n° 1. Déployant un souffle mélodique inépuisable, une orchestration somptueuse et un romantisme ardent, cette partition figure parmi les plus appréciées du compositeur.

Un concert d’exception réunissant deux immenses artistes autour de l’un des plus grands compositeurs russes.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « phone », « value »: « +41228070000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.osr.ch/en/concerts-tickets/concerts/detail-dun-evenement/event/rachmaninoff »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

100% Rachmaninov

© Dario Acosta