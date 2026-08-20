Milonga Brava avec Jorge Lopez & Sylvie Milonguerisima, Espace de quartier Sécheron, Genève

Informations pratiques

Milonga Brava avec Jorge Lopez & Sylvie Milonguerisima Jeudi 10 septembre, 18h45 Espace de quartier Sécheron

CHF 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T18:45:00+02:00 – 2026-09-10T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-10T18:45:00+02:00 – 2026-09-10T23:30:00+02:00

Comme chaque jeudi, Milonga Brava vous accueille pour une soirée tango pleine de chaleur et de vie ✨

De la danse, des rencontres, un verre à la main et le plaisir d’être ensemble.

Avant la milonga, rejoignez-nous pour un stage exceptionnel avec Jorge Lopez & Sylvie Milonguerisima. Sylvie est la fondatrice de la célèbre Milonga La Gioia, créée en 2020 sur le Bateau Concorde à Paris. Jorge a notamment été le partenaire de Maria Ines Bogado, championne du monde 2010, avec qui il s’est produit dans les plus grands festivals de tango au Japon, en Europe et en Amérique. Ensemble, ils partagent un tango social élégant, expressif et accessible, porté par une pédagogie claire et une énergie communicative.

Jeudi 10 septembre 2026

Espace de quartier de Sécheron

Rue Anne Torcapel 2, 1202 Genève

Programme :

18:45 – 20:00 – Stage avec Jorge Lopez & Sylvie Milonguerisima — Giros avec sacadas : positions et équilibre.

20:00 – 23:30 : Milonga Brava avec Open Bar DJ Esteban

Tarifs :

Entrée Milonga : CHF 15 (Open Bar inclus)

Stage : CHF 25

Stage + Milonga : CHF 30

On se retrouve sur la piste

Espace de quartier Sécheron Rue Anne-Torcapel 2, 1202 Genève Genève 1202 +41 22 418 93 60 [{« type »: « email », « value »: « milongabravageneve@gmail.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/espace-quartier-secheron/

Milonga Brava : soirée tango avec stage par Jorge & Sylvie et milonga avec DJ Esteban. Danse, rencontres et ambiance conviviale. Jeudi 10 septembre, Espace de quartier de Sécheron. Open bar inclus.

Milonga Brava