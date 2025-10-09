1000 ans de Saumur Cocktail dinatoire du colloque Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Saumur

1000 ans de Saumur Cocktail dinatoire du colloque

Saint-Hilaire-Saint-Florent 11 rue Jean Ackerman Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Ce colloque (gratuit) est organisé par la ville de Saumur dans le cadre des 1000 ans de la prise de Saumur par le comte d’Anjou Foulques Nerra, ancrant le Saumurois dans les terres angevines.

A cette occasion, un colloque sur les 1000 ans d’histoire de l’Abbaye de Saint-Hilaire-Saint-Florent est organisé, et est suivi d’un cocktail dinatoire.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 15 octobre 2026.

Au soir. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent 11 rue Jean Ackerman Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

This colloquium (free of charge) is organized by the city of Saumur as part of the 1000th anniversary of the capture of Saumur by the Count of Anjou, Foulques Nerra, anchoring the Saumur region in Angevin lands.

L’événement 1000 ans de Saumur Cocktail dinatoire du colloque Saumur a été mis à jour le 2026-06-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME