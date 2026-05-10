1001 cordes et Fanfare de cuivres, Halles de Pau, Pau

1001 cordes et Fanfare de cuivres Dimanche 21 juin, 20h00 Halles de Pau Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:30:00+02:00

1001 Cordes réunit 200 jeunes musiciens (violonistes, altistes, violoncellistes, harpistes, bassistes et guitaristes) autour d’un voyage musical inspiré des musiques du monde, à jouer, danser et chanter ensemble. Pour clore la soirée, la Fanfare du Conservatoire vous emporte dans un répertoire éclectique aux rythmes entraînants.

Rendez-vous à la Terrasse des Halles

Halles de Pau Halles de Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

**1001 Cordes** réunit 200 jeunes musiciens (violonistes, altistes, violoncellistes, harpistes, bassistes et guitaristes) autour d’un voyage musical inspiré des musiques du monde, à jouer, danser et …

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