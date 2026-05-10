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1001 cordes et Fanfare de cuivres, Halles de Pau, Pau

1001 cordes et Fanfare de cuivres, Halles de Pau, Pau

1001 cordes et Fanfare de cuivres, Halles de Pau, Pau dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Halles de Pau

Adresse : Halles de Pau

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

1001 cordes et Fanfare de cuivres Dimanche 21 juin, 20h00 Halles de Pau Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:30:00+02:00

1001 Cordes réunit 200 jeunes musiciens (violonistes, altistes, violoncellistes, harpistes, bassistes et guitaristes) autour d’un voyage musical inspiré des musiques du monde, à jouer, danser et chanter ensemble. Pour clore la soirée, la Fanfare du Conservatoire vous emporte dans un répertoire éclectique aux rythmes entraînants.
Rendez-vous à la Terrasse des Halles

Halles de Pau Halles de Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
**1001 Cordes** réunit 200 jeunes musiciens (violonistes, altistes, violoncellistes, harpistes, bassistes et guitaristes) autour d’un voyage musical inspiré des musiques du monde, à jouer, danser et …

© DR – Ministère de la Culture

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