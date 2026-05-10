1001 cordes et Fanfare de cuivres, Halles de Pau, Pau
1001 cordes et Fanfare de cuivres, Halles de Pau, Pau dimanche 21 juin 2026.
1001 cordes et Fanfare de cuivres Dimanche 21 juin, 20h00 Halles de Pau Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:30:00+02:00
1001 Cordes réunit 200 jeunes musiciens (violonistes, altistes, violoncellistes, harpistes, bassistes et guitaristes) autour d’un voyage musical inspiré des musiques du monde, à jouer, danser et chanter ensemble. Pour clore la soirée, la Fanfare du Conservatoire vous emporte dans un répertoire éclectique aux rythmes entraînants.
Rendez-vous à la Terrasse des Halles
Halles de Pau Halles de Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
**1001 Cordes** réunit 200 jeunes musiciens (violonistes, altistes, violoncellistes, harpistes, bassistes et guitaristes) autour d’un voyage musical inspiré des musiques du monde, à jouer, danser et …
© DR – Ministère de la Culture
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