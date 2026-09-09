1001 dunes, comme si vous y étiez, Muséum d’histoire naturelle, La Rochelle

Informations pratiques

1001 dunes, comme si vous y étiez 19 et 20 septembre Muséum d’histoire naturelle Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation. Atelier parent-enfant, dès 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Êtes-vous prêt(e)s à participer à une aventure humaine peu commune ? A traverser le Sahara en imagination, marcher avec le vent du désert, découvrir les secrets de la vie nomade ? Au programme, des partages, des rires, des frissons, une véritable plongée au cœur du Sahara, de son histoire et de ses traditions, le tout, avec créativité et joie grâce au théâtre et aux arts plastiques pour agrémenter ce voyage.

Muséum d’histoire naturelle 28 Rue Albert 1er, 17000 La Rochelle, France La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546411825 https://museum.larochelle.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/tierra-de-alegria/evenements/10-ans-deja »}] L’actuel muséum s’élève à l’emplacement de l’ancien jardin des Jésuites. Il se compose de deux bâtiments du XVIIIe siècle et de l’ancien évêché construit au XIXe siècle. La première construction fut l’hôtel Jouin de la Tremblay, réalisé entre 1708 et 1718 sur les plans de Claude Masse. Cet hôtel deviendra demeure des gouverneurs à partir de 1748. En 1775, la ville fit construire deux ailes, l’une au sud, accolée à l’hôtel ; l’autre au nord, réservée aux dépendances et écuries. Ce projet, daté de 1773, était dû à Julien Nassivet. Après la disparition des gouverneurs, Napoléon donnera en 1808 les deux ailes à la ville pour y installer une bibliothèque publique et le cabinet d’histoire naturelle qui avait été légué à l’Académie de la ville en 1782 par Clément de la Faille. En 1874, monseigneur Thomas achète l’hôtel de la Tremblay pour en faire l’évêché. Il sera totalement remanié à partir de cette date, puis en 1914. L’aile sud sera alors construite le long du nouveau tronçon de la rue Alcide d’Orbigny. A partir de cette période, le muséum occupera l’ensemble des bâtiments. L’intérieur a été complètement rénové en 1998.

Êtes-vous prêt(e)s à participer à une aventure humaine peu commune ? A traverser le Sahara en imagination, marcher avec le vent du désert, découvrir les secrets de la vie nomade ? Au programme, des…

©Tierra de Alegria