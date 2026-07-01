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VANESSA PARADIS + 1ÈRE PARTIE, La Sirène, La Rochelle

jeudi 10 septembre 2026 · La Sirène · La Rochelle

VANESSA PARADIS + 1ÈRE PARTIE, La Sirène, La Rochelle

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
La Sirène
Adresse
111 Boulevard Emile Delmas 17000 La Rochelle
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif
TA : 45 (QUOTA 100) · TU : 48 · SP : 51

VANESSA PARADIS + 1ÈRE PARTIE Jeudi 10 septembre, 20h00 La Sirène Charente-Maritime

TA : 45 (QUOTA 100) · TU : 48 · SP : 51

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T01:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T01:00:00+02:00

La Sirène 111 Boulevard Emile Delmas 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Pallice Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 56 46 62 https://la-sirene.fr https://www.facebook.com/lasirene17larochelle/;https://www.instagram.com/lasirene17/?hl=fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.la-sirene.fr/evenement/658 »}] Espace de musiques actuelles de l’agglomération de La Rochelle, La Sirène réunit dans un lieu atypique : un club (450 places) et une grande salle de concert (1200 spectateurs). Programmation éclectique et qualitative, avec 70 concerts par an, allant du jazz au rock, au blues, au rap ou à l’électro. Plus d’infos : https://la-sirene.fr/pratique/
Chanson, Pop

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