Bagnoles de l’Orne Normandie

10e Tour de l’Orne cycliste masculin

Place des halles Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

départ de la 1ère étape du 10ème Tour de l’Orne cycliste

Etape 3 RÂNES BAGNOLES DE L’ORNE

Départ de Rânes à 14h30

Arrivée estimée sur St Michel des Andaines vers 16h30

1er passage estimé sur la ligne d’arrivée à Bagnoles de l’Orne vers 16h40

Arrivée finale vers 17h devant l’ancienne gare de Bagnoles de l’Orne .

Place des halles Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 66 61 50 22 jean-ghislaine.henry@orange.fr

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English : 10e Tour de l’Orne cycliste masculin

L’événement 10e Tour de l’Orne cycliste masculin Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne