10e Tour de l’Orne cycliste masculin Bagnoles de l’Orne Normandie
10e Tour de l’Orne cycliste masculin Bagnoles de l’Orne Normandie dimanche 13 septembre 2026.
Bagnoles de l’Orne Normandie
10e Tour de l’Orne cycliste masculin
Place des halles Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
départ de la 1ère étape du 10ème Tour de l’Orne cycliste
Etape 3 RÂNES BAGNOLES DE L’ORNE
Départ de Rânes à 14h30
Arrivée estimée sur St Michel des Andaines vers 16h30
1er passage estimé sur la ligne d’arrivée à Bagnoles de l’Orne vers 16h40
Arrivée finale vers 17h devant l’ancienne gare de Bagnoles de l’Orne .
Place des halles Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 66 61 50 22 jean-ghislaine.henry@orange.fr
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English : 10e Tour de l’Orne cycliste masculin
L’événement 10e Tour de l’Orne cycliste masculin Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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