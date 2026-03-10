10ème bourse miniatures et jouets anciens Valençay
10ème bourse miniatures et jouets anciens Valençay dimanche 11 octobre 2026.
10ème bourse miniatures et jouets anciens
37 Place du Champ de Foire Valençay Indre
Tarif : 1 – 1 – EUR
1
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-11
10ème bourse miniatures et jouets anciens..
Buvette et restauration d’appoint sur place.
Visite du musée de l’automobile à 700 m. 5 € au lieu de 7.50 €sur présentation du billet d’entrée à la bourse valable uniquement la journée. 1 .
37 Place du Champ de Foire Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 76 59 85 70 amav36val@gmail.com
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English :
8th Bourse Miniature.
L’événement 10ème bourse miniatures et jouets anciens Valençay a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pays de Valençay