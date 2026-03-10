10ème bourse miniatures et jouets anciens

37 Place du Champ de Foire Valençay Indre

Tarif : 1 – 1 – EUR

1

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

10ème bourse miniatures et jouets anciens..

Buvette et restauration d’appoint sur place.

Visite du musée de l’automobile à 700 m. 5 € au lieu de 7.50 €sur présentation du billet d’entrée à la bourse valable uniquement la journée. 1 .

37 Place du Champ de Foire Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 76 59 85 70 amav36val@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

8th Bourse Miniature.

L’événement 10ème bourse miniatures et jouets anciens Valençay a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pays de Valençay