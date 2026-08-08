10ème Fête des Plantes, du Jardin et de la Nature Salle des Congrès du Chatelard Saint-Junien
dimanche 25 octobre 2026 · Salle des Congrès du Chatelard · Saint-Junien
Informations pratiques
Saint-Junien
10ème Fête des Plantes, du Jardin et de la Nature
Salle des Congrès du Chatelard Avenue du Châtelard Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 09:00:00
fin : 2026-10-25 18:30:00
Date(s) :
2026-10-25
Les Amis des Fleurs vous invitent à sa 10ème édition, un rendez-vous incontournable dédié aux amoureux des jardins, des plantes et de l’artisanat.
Flânez parmi les nombreux pépiniéristes et découvrez une incroyable diversité de végétaux érables, orchidées, plantes exotiques, plantes carnivores, bulbes, semences bio et bien d’autres trésors. Côté artisanat, créateurs et artistes dévoilent des réalisations originales et pleines de savoir-faire. Les producteurs locaux et bio, les food trucks aux saveurs variées et les nombreuses animations complètent cette journée festive.
Ateliers créatifs, art floral, randonnée nature, jeux, musique et tombola rythmeront ce moment convivial, pensé pour toute la famille dans une ambiance chaleureuse. .
Salle des Congrès du Chatelard Avenue du Châtelard Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 58 26 29 alainlebegue@sfr.fr
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English : 10ème Fête des Plantes, du Jardin et de la Nature
L’événement 10ème Fête des Plantes, du Jardin et de la Nature Saint-Junien a été mis à jour le 2026-08-01 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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