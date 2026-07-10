Triathlon aventure Palais des sports Saint-Junien
vendredi 10 juillet 2026 · Palais des sports · Saint-Junien
Informations pratiques
Saint-Junien
Triathlon aventure
Palais des sports 3 Boulevard Marcel Cachin Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-28
Envie de relever un défi sportif dans une ambiance conviviale ?
Participez au Triathlon Aventure, une animation gratuite organisée par les éducateurs des activités physiques et sportives de la Ville.
Accessible à tous dès 13 ans, ce rendez-vous est l’occasion de tester votre endurance, votre agilité et votre esprit d’équipe au fil de trois épreuves ludiques. Que vous soyez sportif confirmé ou simplement curieux de vous lancer un nouveau défi, chacun évolue à son rythme.
Rendez-vous au Palais des sports, avec une tenue et des chaussures de sport d’intérieur obligatoires. Les départs sont libres toutes les 10 minutes, de 17h30 à 19h choisissez votre créneau et venez vivre une expérience sportive pleine d’énergie ! .
Palais des sports 3 Boulevard Marcel Cachin Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 06 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Triathlon aventure
L’événement Triathlon aventure Saint-Junien a été mis à jour le 2026-07-06 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
À voir aussi à Saint-Junien (Haute-Vienne)
- Atelier La Main à l’oeuvre Cité du Cuir Saint-Junien 15 juillet 2026
- Visite décalée à Saint-Junien Saint-Junien 16 juillet 2026
- Atelier cuisine Cité de Fayolas Bât O Saint-Junien 17 juillet 2026
- Atelier Joli Bracelet Cité du Cuir Saint-Junien 17 juillet 2026
- Le Labyrinthe de la Voix à Manestela Saint-Junien 18 juillet 2026