Triathlon aventure Palais des sports Saint-Junien

Informations pratiques

Saint-Junien

Triathlon aventure

Palais des sports 3 Boulevard Marcel Cachin Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-28

Envie de relever un défi sportif dans une ambiance conviviale ?

Participez au Triathlon Aventure, une animation gratuite organisée par les éducateurs des activités physiques et sportives de la Ville.

Accessible à tous dès 13 ans, ce rendez-vous est l’occasion de tester votre endurance, votre agilité et votre esprit d’équipe au fil de trois épreuves ludiques. Que vous soyez sportif confirmé ou simplement curieux de vous lancer un nouveau défi, chacun évolue à son rythme.

Rendez-vous au Palais des sports, avec une tenue et des chaussures de sport d’intérieur obligatoires. Les départs sont libres toutes les 10 minutes, de 17h30 à 19h choisissez votre créneau et venez vivre une expérience sportive pleine d’énergie ! .

Palais des sports 3 Boulevard Marcel Cachin Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 06 87

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English : Triathlon aventure

L’événement Triathlon aventure Saint-Junien a été mis à jour le 2026-07-06 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin