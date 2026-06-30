Le Labyrinthe de la Voix à Manestela Saint-Junien
samedi 18 juillet 2026 · Saint-Junien
Informations pratiques
Saint-Junien
Le Labyrinthe de la Voix à Manestela
Place Lacote Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18 23:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Le Labyrinthe s’incruste le temps d’une soirée au Festival Manestela, Place Lacôte, Saint-Junien avec en première partie Texitrio & Bublitchky, un collectif de musiciens où se rencontrent la chanson française authentique et festive dans l’esprit de la Rue Kétanou, HK ou Les Ogres de Barback et les sonorités vibrantes des musiques klezmer d’Europe de l’Est. Ils chaufferont la place Lacote pour laisser place à Rue Froide: un mélange explosif de swing endiablé, de balades folk , de valses enragées, le tout porté par une poésie punk festive et authentique. .
Place Lacote Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Le Labyrinthe de la Voix à Manestela
L’événement Le Labyrinthe de la Voix à Manestela Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-25 par Terres de Limousin
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