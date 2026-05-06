Ussel

10ème Journée des Arts Enérgétiques

Lieu-dit Château de la Diège Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

L’association Energies et Harmonie organise la journée des arts énergétiques au château de la Diège.

Tout au long de la journée, différents ateliers et démonstrations seront proposés gratuitement aux participants.

Gratuit .

Lieu-dit Château de la Diège Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 71 24 61

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English : 10ème Journée des Arts Enérgétiques

L’événement 10ème Journée des Arts Enérgétiques Ussel a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze