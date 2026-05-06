10ème Journée des Arts Enérgétiques Ussel
10ème Journée des Arts Enérgétiques Ussel dimanche 14 juin 2026.
Ussel
10ème Journée des Arts Enérgétiques
Lieu-dit Château de la Diège Ussel Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
L’association Energies et Harmonie organise la journée des arts énergétiques au château de la Diège.
Tout au long de la journée, différents ateliers et démonstrations seront proposés gratuitement aux participants.
Gratuit .
Lieu-dit Château de la Diège Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 71 24 61
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English : 10ème Journée des Arts Enérgétiques
L’événement 10ème Journée des Arts Enérgétiques Ussel a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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